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VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в России

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON закрыл сделку по продаже башенных активов в России, говорится в сообщении компании.

В рамках сделки 100% "Национальная башенная компания", которая принадлежала ПАО "Вымпелком", была продана компании "Сервис-Телеком", о сделке было объявлено 6 сентября.

"Вымпелком" передал инфраструктурному оператору 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России. При этом вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании.

Сумма сделки составила $957 млн, VEON при закрытии сделки получил транш в $872 млн. Остатки платежа будут выплачиваться в течение трех лет.

Средства от продажи башен холдинг потратит на сокращение долга.

По условиям сделки "Вымпелком" (принадлежит международному телеком-холдингу VEON) и "Сервис-Телеком" заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период 8 лет и многократное продление на 8 лет по усмотрению "Вымпелкома". Обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit (строительство объектов под нужды "Вымпелкома"), включающую до 5 тыс. объектов к 2029 году.

VEON Вымпелком Сервис-Телеком

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