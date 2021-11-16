Правительство выделит 150 млрд рублей на сокращение долга РЖД

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Правительство в 2021 году выделит Росжелдору 149,6 млрд рублей из своего резервного фонда для сокращения долговой нагрузки ОАО "РЖД". Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Долговой портфель РЖД за 9 месяцев 2021 года вырос на 134,7 млрд рублей (+8,8%) и на 30 сентября составлял 1,666 трлн рублей.

Краткосрочные обязательства перевозчика, согласно его отчетности по РСБУ, в конце III квартала составляли 362,6 млрд рублей против 262 млрд рублей на конец 2020 года.

Правительственное распоряжение также предусматривает выделение 45,8 млрд рублей РЖД и ФГУП "Крымская железная дорога" (разбивки между двумя получателями в документе нет) на компенсацию потерь в доходах РЖД из-за государственного регулирования инфраструктурных тарифов в пригородном сообщении за период 2011-2021 годов.