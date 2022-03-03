Годовая чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в 66 раз

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В 2021 году чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла более чем в 66 раз и составила 18,8 млрд рублей против 282,9 млн рублей годом ранее, следует из отчета компании.

"В 2021 году происходил восстановительный рост российской экономики. В частности, произошел рост объемов грузовых (+3,2% к 2020 году) и пассажирских (+20,8% к 2020 году) перевозок. Также благодаря проводимой работе, направленной на рост внутренней эффективности и оптимизации затрат в 2021 году рост удельной себестоимости РЖД сложился ниже уровня инфляции, что положительно повлияло на финансовые показатели", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

Доходы компании от курсовых разниц составили в 2021 году 25,3 млрд рублей, годом ранее компания зафиксировала убыток от курсовой разницы более 102 млрд рублей.

Выручка РЖД за 2021 г. составила 1,96 трлн рублей, что на 8,3% выше показателей 2020 года.

Себестоимость продаж составила 1,7 трлн рублей (+7% к 2020 году), валовая прибыль - 307 млрд рублей (+16,7%)

По состоянию на 31 декабря 2021 года долгосрочная задолженность РЖД составляла 1,28 трлн рублей, краткосрочная - 270,4 млрд рублей.

В пояснении к отчетности также отмечается, что в настоящее время руководство РЖД проводит анализ возможного воздействия новых пакетов санкций, введенных в феврале 2022 года, под которые подпала компания.

РЖД учреждены в 2003 году, единственный акционер компании - государство. Компания оказывает полный спектр услуг в сфере железнодорожного транспорта. Эксплуатационная длина железных дорог - 85,6 тыс. км, доля в грузообороте в России - 47,2%, в пассажирообороте - 25%. РЖД эксплуатируют около 20 тысяч локомотивов, через дочерние структуры владеют 145,2 тысячи грузовых вагонов, 18 тысяч пассажирских вагонов дальнего следования. Пригородное сообщение обслуживают 24 пригородные пассажирские компании. В структурах РЖД работает около 900 тысяч человек