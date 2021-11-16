Глава "Трансконтейнера" отметил снижение роста рынка контейнерных перевозок

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста российского рынка контейнерных перевозок снижаются по всем направлениям, за исключением транзита, сообщил телеканалу "Россия 24" президент ПАО "Трансконтейнер" Александр Исурин.

"За 10 месяцев этого года прирост (контейнерного рынка) составляет 12,4%, темпы прироста снижаются. Мы видим снижающийся темп прироста по всем направлениям, за исключением транзитных грузов. По итогам года мы ожидаем прирост порядка 10,5-11%", - сказал он.

На следующий рост компания прогнозирует рост рынка на 9%.

"Здесь мы видим два фактора: первое - это ожидание продолжающихся ограничений по инфраструктуре, в первую очередь в отношении транзита. Второе - это ценовое давление на контейнерные перевозки ввиду обсуждаемой дополнительной индексации контейнерных грузов", - объяснил Исурин.

По его мнению, инициатива РЖД увеличить контейнерные тарифы идет вразрез с долгосрочными планами развития контейнерных перевозок в России, которые заложены в транспортную стратегию.

"Цифры показывают, что дополнительное увеличение тарифной нагрузки на контейнерные перевозки ведет к снижению темпов прироста. И второе: в транспортной стратегии заложены долгосрочные планы развития, был определен долгосрочный механизм индексации контейнерных перевозок или вообще перевозок на ж/д транспорте - и сейчас ситуативно эти планы меняются, соответственно, вложения частных компаний в ту же инфраструктуру становятся более рискованными, и частный инвестор сейчас менее заинтересован вкладываться в развитие терминальной сети, либо дополнительных инфраструктурных мощностей для увеличения этих контейнерных перевозок", - отметил Исурин.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ (эксплуатирует порядка 35 тысяч вагонов и около 91 тысяч крупнотоннажных контейнеров). Помимо вагонов и контейнеров у компании около 400 единиц автомобильной (тягачи и полуприцепы) и свыше 200 единиц погрузочной техники (по состоянию на 30 июня 2021 года). Имеет сеть из 38 собственных и трех совместных терминалов в России, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").