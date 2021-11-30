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Прекращен пропуск неконтейнерных грузов через два КПП на границе с Китаем

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российско-китайские пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ (Приморский край) и Забайкальск-Маньчжурия прекращают прием всех грузов, кроме контейнерных с 30 ноября и 1 декабря, соответственно, сообщило ОАО "РЖД", ссылаясь на "срочные сообщения от китайской стороны".

Власти приграничных городов КНР приняли такое решение ради профилактики и контроля за ситуацией с коронавирусом. Когда прием грузов возобновится, неясно.

Пропуск грузов будет таким же образом ограничен с 1 декабря на пограничном переходе Эрлянь - Дзамын-Ууд на границе Китая и Монголии.

РЖД в связи с этим ввели ограничения на отправку грузов в этих направлениях.

Сейчас на сети РЖД находится около 6200 вагонов с грузами, подпадающими под ограничения. Компания готова оказать клиентам поддержку, в том числе - по перенаправлению грузов. Грузовладельцы могут рассмотреть возможность контейнеризации отправок, доставки товаров альтернативным путем, например, через порты и далее морским транспортом, либо вернуть груз.

РЖД Китай коронавирус Монголия Приморье

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