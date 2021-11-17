Инфляция в Великобритании ускорилась до максимума с ноября 2011 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в октябре увеличились на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Это самый высокий показатель инфляции с ноября 2011 года. Инфляция резко ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составила 3,1%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста потребительских цен в октябре на 3,9%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также прогнозировали рост на 3,9%.

Стоимость продуктов питания в Великобритании в прошлом месяце была на 1,2% выше, чем годом ранее, жилищно-коммунальные услуги подорожали за год на 6,8%. Услуги отелей и ресторанов стали дороже на 6,3%, цены на транспорт увеличились на 9,9%.

Потребительские цены выросли на 1,1% относительно сентября. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 0,8%. Месяцем ранее инфляция составила 0,3%.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) выросли в прошлом месяце на 3,4% в годовом выражении после подъема на 2,9% в сентябре. Индекс CPI Core в помесячном выражении увеличился на 0,7% (на 0,4% в сентябре). Эксперты ожидали повышения показателей в октябре соответственно на 3,1% и 0,4%.

Розничные цены (индекс RPI) подскочили на 6% в годовом выражении и увеличились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при ведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

Базовые цены производителей (индекс PPI Core) в октябре увеличились на 6,5% в годовом выражении и на 0,7% относительно сентября.