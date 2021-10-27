Росстат оценил годовую инфляцию в 8%, что выше прогноза ЦБ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 19 по 25 октября ускорилась до 0,28% с 0,26% с 12 по 18 октября и 0,22% с 5 по 11 октября, приводятся цифры в сообщении Росстата. Из его данных следует, что годовая инфляция в РФ на 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,79% на 18 октября.

Таким образом, недельная инфляция после небольшого замедления двумя неделями ранее опять держится на уровне 0,3% (после округления до десятых), который был зафиксирован также на неделях с 28 сентября по 4 октября (0,26%) и с 21 по 27 сентября (0,29%).

За последние пять недель цены четыре раза прибавляли по 0,3% в неделю (при округлении до десятых) и один раз 0,2% - это значительно выше нормы - обычно в октябре в РФ фиксируется рост цен в районе 0,1% в неделю.

С начала месяца инфляция к 25 октября составила 0,91%, с начала года - 6,28%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, инфляция по состоянию на 25 октября уже превысила прежний интервальный прогноз ЦБ на весь 2021 год (5,7-6,2%), который Банк России повысил только на прошлой неделе до 7,4-7,9%.

Минэкономразвития две недели назад также резко повысило свою оценку инфляции на 2021 год - с 5,8% до 7,4%. Но даже до этого нового прогноза министерства остается уже всего 1,1 п.п. Этот прогноз (7,4%) выполним лишь при условии, если в оставшиеся два месяца года темпы недельной инфляции замедлятся почти в три раза (до уровня в районе 0,1% в неделю) по сравнению с текущей динамикой.

Среднесуточная инфляция за 25 дней октября, по данным Росстата, составила 0,036% (за аналогичный период октября 2020 года - 0,015%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,79% на 18 октября, 7,64% на 11 октября, 7,48% на 4 октября и 7,40% на конец сентября. Последний раз годовая инфляция была выше 7,9% в феврале 2016 года (тогда она равнялась 8,1%).

Таким образом, годовая инфляция в 8% уже превысила новый прогноз ЦБ на конец 2021 года в 7,4-7,9%, что делает его достижимым только если в ближайшее время она пройдет пик и начнет снижение.

Ранее в среду директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил, что инфляция в России, скорее всего, будет находиться ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 7,4-7,9%. "Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец 2021 года 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза. Прогноз на следующий год остается неизменным - 4-4,5%. Мы видим, что в первой половине следующего года разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер", - сказал он.

Что дорожает

За период с 19 по 25 октября значительно выросли цены на куриные яйца - на 2,1%, гречку - на 0,9%, мясо кур - на 0,8%, вареную колбасу и маргарин - на 0,7%, говядину, сахар, пшеничную муку, рис, вермишель - на 0,6%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли за неделю на 1,8% (неделей ранее - на 2,3%), в том числе на огурцы - на 11,4%, помидоры - на 7,2%, картофель - на 2,3%. В то же время подешевели: яблоки - на 1,1%, лук - на 0,7%, капуста и морковь - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров значительно подорожали за неделю: спички - на 1,1%, зубная паста - на 0,7%, телевизоры - 0,5%, легковые автомобили отечественные - на 0,4% (с начала года рост цен на отечественные авто достиг 15%).

Цены на металлочерепицу снизились за неделю на 1,8% (но с начала года она подорожала на 42,4%), цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 0,7% (с начала года при этом подорожали на 62,7%).

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,1%, дизельное топливо - на 0,3%.

Стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 0,4% (после снижения на 6,1% неделей ранее и на 10,1% двумя неделями ранее).

Ключевая ставка

Банк России на прошлой неделе принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд. Решение ЦБ можно считать неожиданным для рынка. Большинство аналитиков на фоне разгона инфляции и сигналов ЦБ склонялись к варианту с повышением на 50 б.п.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.