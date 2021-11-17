Производитель тренажеров Peloton провел допэмиссию акций на $1 млрд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. провел допэмиссию акций на сумму $1 млрд спустя всего две недели после того как заявил, что не нуждается в дополнительном капитале, несмотря на ухудшение финансовых показателей.

Компания, воодушевившись высоким спросом на ее продукцию в период пандемии, инвестировала сотни миллионов долларов в расширение производственных мощностей. В прошлом году выручка Peloton увеличилась вдвое, однако вместе со снятием карантинных ограничений, покупки тренажеров сократились, поскольку многие люди предпочли вернуться в спортзалы.

В начале ноября Peloton заявил, что число людей, участвующих в ее онлайн-воркаутах, снизилось, и ухудшила прогноз выручки на текущий финансовый год почти на 20%. В первом финансовом квартале, завершившемся 30 сентября, компания зафиксировала чистый убыток в размере $376 млн по сравнению с прибылью в $69,3 млн годом ранее. Ее выручка увеличилась на 6%, минимальными темпами с момента IPO Peloton в 2019 году, до $805,2 млн.

На телеконференции с инвесторами 4 ноября финдиректор компании Джилл Вудворт, отвечая на вопрос о том, требуется ли компании дополнительный капитал, заявила, что не видит в этом необходимости. Она отметила, что Peloton планирует отказаться от некоторых капиталовложений и сократить расходы.

Во вторник компания сообщила, что "несмотря на достаточность капитала", она видит необходимость в увеличении ликвидности. "Это гарантирует, что мы сможем принимать наилучшие стратегические решения для Peloton в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметили в компании.

Средства от размещения акций будут использованы на общекорпоративные цели, в том числе, строительство и ли расширение производственных мощностей, покупку других компаний, продуктов или технологий, говорится в пресс-релизе Peloton.

Акции Peloton подорожали на 15,5% по итогам торгов во вторник. С начала этого года их стоимость снизилась на 64%.