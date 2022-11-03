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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Производитель тренажеров Peloton сократил квартальный убыток в три раза

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. сократил чистый убыток в первом квартале 2023 финансового года в три раза к предыдущему кварталу благодаря реорганизации операций и сокращению рабочих мест.

Чистый убыток компании в июле-сентябре составил $409 млн по сравнению с $1,26 млрд в предыдущем квартале и $376 млн годом ранее.

Убыток в расчете на акцию составил $1,2, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали его на уровне $0,67.

Отрицательная EBITDA Peloton в минувшем квартале сократилась до $33,4 млн с $233,7 млн годом ранее, оказавшись ниже консенсус-прогноза рынка в $112 млн.

Квартальная выручка упала на 23% - до $617 млн, не оправдав прогноз самой компании в $625-650 млн.

Peloton зафиксировала отрицательный денежный поток в $246,3 млн в прошедшем квартале по сравнению с $651,9 млн годом ранее.

Ее прогноз для выручки на второй финквартал оказался хуже ожиданий рынка. Peloton прогнозирует выручку в $700-725 млн и отрицательную EBITDA в $110-115 млн. Эксперты в среднем ожидают эти показатели на уровне $866 млн и $108 млн.

Котировки Peloton упали на 15% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала 2022 года капитализация компании снизилась на 76%.

Peloton США
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