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АФК "Система" включена в хабаровский проект по производству "зеленого" водорода

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" может принять участие в реализации пилотного проекта по производству "зеленого" водорода в Хабаровском крае, объем производства которого прогнозируется на уровне 350 тысяч тонн в год.

Такая информация содержится в "Атласе российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака", обновленную редакцию которого представил Минпромторг. Кроме АФК, в список участников проекта в документе включены машиностроительное предприятие АО "Тяжмаш", Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края и "прочие партнеры".

Речь идет о производстве "зеленого" водорода методом электролиза воды с использованием электроэнергии Тугурской приливной электростанции. Срок реализации проекта 2035 год. Целевыми рынками сбыта такого водорода названы Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В пресс-службе АФК "Система" от комментариев отказались.

В июле 2021 года руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев анонсировал планы по строительству завода по производству водорода, под который регион проектирует приливную электростанцию. На тот момент, по егословам. готовилось технико-экономическок обоснованик будущей Тугурской приливной электростанции.

"Это старый заброшенный проект, который с приходом новой стратегии в мировой энергетике, основанной в том числе и на водороде, получает новое дыхание, - говорил тогда Дегтярев. - К 2030 году, мы видим, что четверть мирового потребления водорода или половину российского будем давать в Хабаровском крае".

Инвесторов проекта он тогда не назвал.

АФК Система Хабаровский край Михаил Дегтярев Минпромторг Тяжмаш

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