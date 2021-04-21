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Эксперт допустил, что "зеленый" водород подешевеет до уровня "голубого" к 2040 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость "зеленого" водорода (произведен электролизом воды с применением возобновляемых источников энергии) может снизиться до стоимости "голубого" водорода в России (водород, произведенный паровой конверсией метана с использованием технологии улавливания и хранения углерода) лишь к концу 2040-х годов, а к стоимости "голубого" водорода в ЕС - к началу 2040-х годов.

Такие оценки привел директор проекта аналитического центра РЭА Минэнерго Константин Гребенник в ходе конференции "Монетизация газа в РФ и СНГ".

По его словам, перспективы водородной энергетики связаны с удешевлением стоимости водорода, производимого электролизом воды. "По нашим оценкам, к 2040 году может быть достигнута стоимость водорода на уровне его производства из ископаемых топлив", - сказал он, отметив, что в расчетах учтен углеродный налог и постепенное его повышение до уровня порядка $150 за тонну к 2050 году.

"Я оговорюсь, что оценки разные. Некоторые считают, что паритет электролизного водорода и водорода, полученного из ископаемых топлив, может быть достигнут в некоторых регионах чуть ли не в 2030 или в 2025 году. Но здесь лучше консервативный подход", - подчеркнул Гребенник.

Как говорится в его презентации, "в качестве основных факторов обеспечения конкурентоспособности безуглеродного водорода рассматривается перспективное снижение капитальных затрат на электролизеры, а также стоимости электроэнергии ВИЭ. При масштабировании производства электролизеров их стоимость может снизиться с текущих 1000 $/кВт до 200 $/кВт к 2050 году (по оценке JP Morgan - 100 $/кВт)".

"При реализации сценария ускоренной декарбонизации стоимость водорода, произведенного на базе ВИЭ, к 2050 году может снизиться до уровня менее 2$/кг. Таким образом, она сравняется со стоимостью производства водорода из природного газа в ЕС к началу 2040-х годов, в РФ - к концу 2040-х. Однако с учетом применения различных программ государственного субсидирования водородной энергетики данные сроки могут сократиться", - отмечается в презентации.

Как заявил Гребенник на конференции, одним из приоритетных направлений развития внутреннего рынка низкоуглеродного водорода является его применение для снижения углеродного следа на экспортно-ориентированных предприятиях. Он напомнил, что сейчас Европарламент активно разрабатывает трансграничное углеродное регулирование. Это может снизить конкурентоспособность экспортных российских товаров.

"По разным оценкам в зависимости от конструкции нормативной базы потери нашей экономики могут составить, по оценкам KPMG, в среднем около 30 млрд евро в период до 2030 года", - заметил Гребенник.

Согласно презентации, наиболее приоритетными отраслями для применения водорода в целях декарбонизации промышленных предприятий являются металлургия (внедрение технологии прямого восстановления железа, DRI) и химическая промышленность (использование низкоуглеродного водорода в качестве сырья при производстве аммиака и метанола). Кроме того, низкоуглеродный водород может использоваться в других отраслях промышленности (стекольной, электротехнической и т.д.).

Одними из барьеров основных развитий водородной энергетики являются технологии хранения и транспортировки водорода, так как он обладает специфическими физико-химическими свойствами, и эти процессы крайне энергозатратны. Транспортировка и хранение - это те технологии, вопрос по которым в полном объеме сейчас не решен, поэтому важно развивать соответствующие технологии, отметил Гребенник.

Основными вызовами для России в случае развития водородной энергетики являются изменение мирового энергетического баланса и снижение спроса на традиционные энергоносители. "А также тот факт, что финансовые институты уделяют пристальное внимание на "зеленые" инвестиции, на соответствие инвестиции политике климатической. Здесь можно недополучить инвестиции в энергетику. Также это усиление конкуренции на энергетических рынках", - сказал представитель РЭА.

В то же время, у России есть большой потенциал по производству и экспорту водорода. "Страна обеспечена как ресурсами природного газа, так и есть серьезный потенциал в области ветрогенерации. Это касается северных регионов - Мурманск, побережье Северного Ледовитого океана, Дальний Восток. Есть потенциал и солнечной генерации", - сказал Гребенник, отметив, что потенциалом обладают и европейские регионы РФ, и север, в частности ЯНАО, где много газа и ветропотенциал, а также Дальний Восток.

Однако ввиду высокой стоимости производства "зеленого" водорода, необходима поддержка государства.

"Переход к широкому использованию водорода связан с тем, когда водород достигнет конкурентоспособности с традиционными энергоносителями. Иначе он займет узкоспециализированные ниши и будет там и использоваться, не будет распространен, не будет глобального рынка", - подчеркнул Гребенник.

Константин Гребенник

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