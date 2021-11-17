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РФ отправила первый агроэкспресс в Узбекистан

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия отправила первый агроэкспресс в Узбекистан, сообщается в совместном пресс-релизе АО "РЖД Логистика" и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Тестовая поставка была организована для продукции одного из крупнейших производителей мяса птицы и экспортеров – группы агропредприятий "Ресурс".

"Из Тамбова в Ташкент через Казахстан в автономных рефрижераторных контейнерах отправилась партия замороженного мяса птицы. После того, как на этой пилотной поставке будут отработаны все технологические и контрольные вопросы и сняты остающиеся барьеры, агроэкспрессы в Узбекистан станут регулярными, полносоставными и с постоянным расписанием", - говорится в пресс-релизе.

Как заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, процитированная в пресс-релизе, российские экспортеры получат еще один бесперебойный канал поставки и ускоренное прохождение грузов через границу благодаря согласованным действиям контролирующих органов двух стран.

"Это уже шестой маршрут проекта "Агроэкспресс", которые работают по принципу "зеленого коридора" и сокращают сроки поставки сельскохозяйственной продукции. Сейчас регулярные "агроэкспрессы" доставляют продукцию АПК российских экспортеров из Москвы и регионов России в крупнейшие города Китая, а также из столицы во Владивосток и далее в порты КНР, Японии и Южной Кореи", - сказала она, отметив, что новый маршрут позволит увеличить товарооборот между двумя странами.

Как считает генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев, слова которого также приведены в пресс-релизе, эта перевозка откроет новые маршруты для российского экспорта и сформирует перспективные логистические сервисы транспортировки грузов АПК в страны Центральной Азии. Актуальность этого проекта для рынка подтверждается существенным ростом товарооборота между Россией и Узбекистаном.

"В планах нашей компании - усовершенствовать организацию логистики агропромышленных грузов и разработать новые комплексные бизнес-решения, что позволит создать наилучшие условия для клиентов этого сервиса", - отметил он.

Старт реализации проекта "Агроэкспресс" в Узбекистан был дан 22 июня 2021 года, когда в присутствии премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова был подписан соответствующий меморандум.

В рамках проекта РФ и Узбекистан намерены к 2030 году нарастить поставки продукции до 1 млн тонн.

РЖД Узбекистан Российский экспортный центр РЭЦ

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