АФК "Система", Etalon и Segezha создали компанию для строительства деревянных домов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Система Телеком Активы", девелопер Etalon Group и входящее в Segezha Group АО "С-Док" (основным бенефициаром всех трех холдинговых компаний является ПАО АФК "Система" ) стали совладельцами ООО "Базис", которая займется реализацией проектов в сфере деревянного домостроения.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", это юрлицо было зарегистрировано в июне 2021 года "дочкой" "Системы" - "Система Телеком Активы", и изначально носило название "Экоспецпроект". 15 ноября в капитал "Базиса" вошли АО "С-Док" (Сокольский деревообрабатывающий комбинат, входит в состав Segezha) и АО "ГК Эталон". Сейчас у "Система Телеком Активы" 80% "Базиса", у "ГК Эталон" и "С-Док" - по 10%.

Как рассказал "Интерфаксу" CEO лесопромышленного холдинга Михаил Шамолин, первым проектом "Базиса" станет строительство в г.Сокол Вологодской области деревянного четырехэтажного жилого здания из CLT-панелей для работников АО "Сокольский деревообрабатывающий комбинат".

Предполагается, что в перспективе "Базис" расширит пул проектов в сфере массового деревянного домостроения.

"Проект не имеет аналогов в России. Это будет первое многоэтажное здание, включая лестничные пролеты, полностью выполненное из перекрестно склеенных деревянных панелей CLT - все, что выше фундамента, будет сделано из дерева. Таким образом, удастся приступить к воплощению на практике концепции экологичного массового деревянного домостроения", - объяснил топ-менеджер.

По словам Шамолина, в рамках реализации проекта в настоящее время идет сбор исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства. В том числе произведена оценка пожарной безопасности планировочных решений, производится подготовка специальных техусловий по увеличению пожарной безопасности объекта.

В Segezha Group рассчитывают, что проект будет реализован "в ближайшие несколько лет".