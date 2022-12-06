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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

АФК "Система" создала "дочку" для строительства деревянных домов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - АФК "Система", владелец лесопромышленной Segezha Group, создала группу компаний "CLT Девелопмент" для реализации проектов по строительству деревянных домов с технологией применения CLT панелей (перекрестно-склеиваемые деревянные стеновые плиты и перекрытия для жилых и нежилых строений).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АФК, "CLT Девелопмент" сосредоточится на реализации проектов коммерческой (в том числе гостиничной) и жилой застройки в рамках государственного и частного заказов, а также собственных проектов жилой и комплексной застройки с применением технологий деревянного домостроения.

Группа "обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для возведения многоэтажных и индивидуальных деревянных домов по полному циклу, включая производство CLT панелей, а также все стадии проектирования и строительства", отметили в "Системе".

Производством CLT панелей занимается входящий в структуру Segezha завод "СоколСиЭлТи" (Вологодская область) мощностью 50 тысяч куб м (соответствует производству CLT-модулей на 200 тысяч кв. м жилья в год).

Проектированием домов из CLT панелей займется входящее в АФК архитектурно-строительное бюро "Базис".

Как напомнили в "Системе", компания уже построила несколько высотных домов из CLT панелей. В городе Сокол Вологодской области из CLT панелей построен четырехэтажный жилой дом из двух корпусов на 64 квартиры общей площадью 6 тысячи кв.м.

В Сарове Нижегородской области возведен апарт-комплекс общей площадью 2 тысяч кв. м. из двух двухэтажных зданий для размещения студентов филиала МГУ им. М.В.Ломоносова (планируется строительство еще четырех четырехэтажных домов из CLT панелей для преподавательского состава к апрелю 2024года).

"В ближайшее время мы планируем начать строительство зданий из CLT еще в нескольких регионах России, в первую очередь в северных. Мы ожидаем, что к 2030 году наши дома будут присутствовать в десятках субъектов Российской Федерации, а также будут востребованы за рубежом", - заявил генеральный директор ГК "CLT Девелопмент" Павел Карнаух (возглавлял ассоциацию "Русский лес").

Segezha Group АФК Система CLT Девелопмент СоколСиЭлТи Вологодская область Базис Сокол Саров Павел Карнаух
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