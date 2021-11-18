Опустившаяся до минимума с начала октября нефть продолжает дешеветь

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Нефть завершила торги в среду на минимальных отметках с начала октября и продолжает дешеветь.

Рынок продолжает реагировать на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

Несмотря на оптимистичный отчет Минэнерго, "рынок отреагировал негативно, поскольку он оценивал потенциальную реакцию со стороны администрации Байдена", сказал финансовый директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. "Администрация Байдена четко заявила о своем желании добиться более низких цен на нефть, и рынок оценивает, что она может сделать для сдерживания цен, учитывая очень ограниченное число инструментов в ее арсенале", - полагает он.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве в четверг подешевели на $0,28 (на 0,35%) - до $80 за баррель. В среду их цена упала на $2,15 (на 2,6%) и составила на закрытие $80,28 за баррель, что является самым низким уровнем с 7 октября.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,67 (на 0,86%) - до $77,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,4 (на 3%), завершив день на отметке $78,35 за баррель - минимум с 1 октября.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,1 млн баррелей - до 433 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина снизились на 707 тыс. баррелей, дистиллятов - на 824 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 100 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.