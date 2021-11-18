Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,7-0,8%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips и индексов вслед за откатом нефти (Brent упала ниже $80 за баррель) на ожиданиях продаж Штатами нефти из стратегического резерва, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,7-0,8%, при этом в лидерах отката выступают расписки Ozon и акции нефтяников.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4119,14 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1787,71 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 72,5 рубля (+0,25 копейки).

Подешевели расписки OZON (-3,2%), акции "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "МТС" (-1,4%), "Роснефти" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), ПАО "Полюс" (-1%), UC Rusal (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,4% "префы"), ВТБ (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), АФК "Система" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Газпром нефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в III квартале выросла на 5% ко II кварталу (до 139,7 млрд рублей), за 9 месяцев прибыль составила 357 млрд рублей, что оказалось на уровне прогнозов.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в четверг как негативный: нефть и промышленные металлы под давлением, как и большинство азиатских индексов.

США призвали крупнейших импортеров нефти к координированным продажам нефти из стратегических резервов, на что рынок отреагировал негативно. Многие аналитики считают, что это лишь краткосрочная мера, но она может быстро насытить рынок предложением и привести к временному провалу котировок. Вероятно, что российский рынок утром снизится за счет нефтяных бумаг, однако рубль может даже укрепить свои позиции вслед за другими валютами риска.

В США выйдут данные о первичных заявках на получение пособия по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (ожидается рост до 24,0 пункта с 23,8 пункта), индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь. В России отчетность по МСФО предоставят Банк "Санкт-Петербург", ПАО "Группа Черкизово".

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев ожидает в четверг консолидации индекса МосБиржи в нижней границе диапазона 4100-4150 пунктов.

Утром в четверг на мировых рынках преобладают сдержанные коррекционные настроения. Цены на нефть Brent снижаются вместе с ценами на промышленные металлы, проседают ключевые азиатские рынки акций.

Из значимой статистики в четверг ожидается публикация данных по числу новых заявок на пособия по безработице в США, которые, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, составят 260 тыс., и будут находиться ниже уровня 300 тыс. шестую неделю подряд, указывая на существенный прогресс в улучшение американского рынка труда. Тем не менее, рынки могут сохранить негативную динамику и рост волатильности ввиду приближающегося дня экспирации опционов на американском рынке, которая состоится в пятницу.

Главный экономист ИК "Русс-инвест" Александр Арутюнян также отмечает, что нефть Brent уже упала с максимумов года более чем на 8%, восстанавливая корреляцию с долларом на фоне поступающих сообщений о попытках США убедить Японию, Китай, Индию и других крупных импортеров сырья осуществить скоординированные продажи нефти из стратегических запасов. На этом фоне рынок акций РФ остается под давлением продаж, как и рубль.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-0,6%. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число новостроек в США в октябре уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,576 млн.

В четверг в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Япония в октябре неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 67,37 млрд иен ($590 млн), не оправдав прогнозов аналитиков, ожидавших профицита в 310 млрд иен. В сентябре страна получила профицит в размере 840,79 млрд иен, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Объем экспорта в прошлом месяце вырос на 9,4% по сравнению с прошлым годом, до 7,184 трлн иен. Импорт вырос намного больше - на 26,7%, до 7,251 трлн иен.

Акции китайского девелопера China Evergrande Group в четверг дешевеют на 5%. Компания планирует продать свою долю в китайской медиакомпании HengTen Networks Group за $273,5 млн для привлечения средств на погашение долга.

На нефтяном рынке цены откатились к уровням начала октября, рынок негативно реагирует на новости о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва. При этом в ходе виртуального саммита с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждалась возможность аналогичного шага со стороны Китая.

Поддержку нефтяному рынку не оказали даже данные о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе, отмечает MarketWatch.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,84 за баррель (-0,6% и -2,6% в среду), декабрьская цена WTI - $77,62 за баррель (-0,9% и -3% накануне).

Данные Минэнерго США показали сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей (ожидания варьировались от роста на 1,2 млн до снижения на 2,5 млн баррелей), снижение запасов бензина на 0,71 млн (ожидалось снижение на 0,1-0,75 млн) и сокращение резервов дистиллятов на 0,824 млн (ожидалось снижение на 1-1,3 млн).