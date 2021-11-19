Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ryanair объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе лоукостер, сообщила, что уйдет с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 20 декабря.

Brexit

Перевозчик направил Управлению по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании уведомление о намерении подать запрос на делистинг с LSE. Последним днем торгов акций Ryanair на LSE будет 17 декабря.

Объем торгов акциями компании на LSE не оправдывает ее затрат на поддержание листинга, объяснили в Ryanair.

Компания сохранит листинг на бирже Euronext Dublin.

Ryanair еще 1 ноября сообщила, что рассматривает возможность ухода с LSE из-за Brexit.

"Делистинг с LSE согласуется с общим трендом в торговле акциями европейских компаний после Brexit и особенно важен в случае Ryanair с учетом того, что давний запрет на покупку обыкновенных акций авиакомпании для инвесторов, не являющихся гражданами Евросоюза, после Brexit распространился и на британцев", - заявила тогда компания.

Акции Ryanair теряют в цене около 1% на торгах в пятницу.

Ryanair LSE Лондон Ирландия Euronext Dublin Brexit

Новости по теме

Новости

Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за кредитами

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ
Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });