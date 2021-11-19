Ryanair объявила о делистинге с Лондонской фондовой биржи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская авиакомпания Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе лоукостер, сообщила, что уйдет с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 20 декабря.

Перевозчик направил Управлению по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании уведомление о намерении подать запрос на делистинг с LSE. Последним днем торгов акций Ryanair на LSE будет 17 декабря.

Объем торгов акциями компании на LSE не оправдывает ее затрат на поддержание листинга, объяснили в Ryanair.

Компания сохранит листинг на бирже Euronext Dublin.

Ryanair еще 1 ноября сообщила, что рассматривает возможность ухода с LSE из-за Brexit.

"Делистинг с LSE согласуется с общим трендом в торговле акциями европейских компаний после Brexit и особенно важен в случае Ryanair с учетом того, что давний запрет на покупку обыкновенных акций авиакомпании для инвесторов, не являющихся гражданами Евросоюза, после Brexit распространился и на британцев", - заявила тогда компания.

Акции Ryanair теряют в цене около 1% на торгах в пятницу.