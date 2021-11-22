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"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не будет продавать газ на своей площадке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" на неделе с 22 по 26 ноября (как и в ходе двух предыдущих) не предлагает никаких лотов на продажу. Об этом свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Ранее на площадке предлагались контракты с поставкой в третьем квартале 2022 года и на весь 2023 год с поставкой в Германии и Австрии.

Однако фактически на ЭТП продаж нет уже почти месяц: на данный момент сайт "Газпром экспорта" содержит информацию о последней сделке на ЭТП 13 октября. Сделки были только 1, 4, 5, а также 13 октября (в предыдущие месяцы газ покупался каждый день).

Между тем, в октябре вице-премьер Александр Новак говорил, что дополнительные продажи на ЭТП "Газпром экспорта" рассматриваются как одно из оперативных решений для помощи в сглаживании кризисных явлений на европейском газовом рынке: "Если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект".

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

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