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Сделок на электронной платформе "Газпрома" нет уже полтора месяца

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" на неделе с 29 ноября по 3 декабря (как и в ходе трех предыдущих) не предлагает никаких лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Ранее на площадке предлагались контракты с поставкой в третьем квартале 2022 и на весь 2023 год с поставкой в Германии и Австрии.

Однако фактически на ЭТП продаж нет уже полтора месяца: на данный момент сайт "Газпром экспорта" содержит информацию о последней сделке на ЭТП 13 октября. Сделки были только 1, 4, 5, а также 13 октября (в предыдущие месяцы газ покупался каждый день).

Между тем, в октябре вице-премьер Александр Новак говорил, что дополнительные продажи на ЭТП "Газпром экспорта" рассматриваются как одно из оперативных решений для помощи в сглаживании кризисных явлений на европейском газовом рынке: "Если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект".

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Газпром Газпром экспорт

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