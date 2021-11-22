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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ассоциация добытчиков лососей допустила резкое удешевление красной икры после Нового года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены на красную икру в РФ, резко поднявшиеся в преддверии Нового года, после него могут так же резко упасть, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

"Очевидно, что предновогодний ажиотаж вокруг стоимости икры – планомерно раздуваемая история. Позже цена неизбежно упадет до 3-3,5 тыс. рублей за 1 кг", - заявил Галицын журналистам.

Как сообщалось, несмотря на удачную лососевую путину, цены на красную икру горбуши, по данным информационного агентства по рыболовству, в октябре выросли до исторического максимума в 5 тыс. рублей за килограмм, в ноябре – превысили 6 тыс. рублей. Икра от более дорогих видов лососевых (нерка, кижуч, кета) стоит уже более 9 тыс. рублей.

"Причины роста цен вряд ли можно назвать объективными. Объем добытой в эту лососевую путину красной икры может покрыть потребности не только внутреннего рынка, - сказал Галицын. - На мой взгляд, это действия так называемых перепродавцов – тех, кто скупает большие объемы икры и потом реализует их на рынке".

Как заявил Галицын, по результатам путины российские рыбаки реализовали продукцию еще в августе-сентябре по заранее заключенным контрактам и по пониженным ценам. "Объективная розничная цена на рынке по следам путины – 3-3,5 тыс. рублей за килограмм", - сказал он.

Как сообщалось, по данным Росрыболовства, производство красной икры в РФ за 9 месяцев этого года составило 20,7 тыс. тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (9,9 тыс. тонн).

Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

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