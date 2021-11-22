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Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году

Эксперт допустил подорожание красной икры на 12-15% к Новому году
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Красная икра, традиционный атрибут новогодних праздников, к концу года может подорожать на 12-15%. Как считают эксперты, взрывной рост связан с действиями спекулянтов и отсутствием должного контроля за этим рынком. Росрыболовство сообщает об отсутствии дефицита лососевых и двукратном росте производства икры в этом году.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, красная икра подорожала до исторического максимума в 5 тыс. рублей за килограмм. "Однако это цена октября и цена икры горбуши, самого дешевого вида красной икры, - сказал он. - В ноябре стоимость килограмма этой икры поднялась выше 6 тыс. рублей. Более деликатесные виды лососевой икры стоят уже более 9 тыс. рублей за килограмм. Речь идет о икре нерки, кижуча, кеты".

"Несмотря на чрезвычайно урожайную "красную путину", икра к Новому году прибавит в стоимости еще 12-15%", - прогнозирует он.

Как подчеркнул Савельев, объем добытой красной икры превышает среднегодовой спрос в России в два раза. К тому же остатки с прошлогодней путины не распроданы, и они сейчас реализуются по уже взвинченным ценам. "Система "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции - ИФ) и требования технического регламента по безопасности рыбы и рыбной продукции не реализованы и в конечном, розничном сегменте продаж не позволяют безупречно идентифицировать вид, точное место и дату добычи красной икры, что создает почву для массовой фальсификации продукта. Кроме того, отсутствие действенных мер со стороны государственного регулятора по сдерживанию цен создали предпосылки для взрывного роста стоимости", - сказал Савельев.

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Как считает председатель Рыбного союза Александр Панин, основной фактор роста цены в текущем году - действия спекулянтов на рынке.

По его словам, основные трейдеры, которые представляют интересы заводов в Москве и продают икру объемами от 1 тыс. тонн за сезон по комиссионной схеме торговли, воспользовались и дефицитом качественной икры, и высокими экспортными ценами (закупочные цены на замороженный ястык в Японии, Корее, Китае достигали $35-37 за килограмм икры горбуши). Определенную роль сыграл и логистический кризис. В результате трейдеры установили высокие оптовые цены и удерживают их.

"При этом на рынок менеджерами по продажам компаний-трейдеров умело вбрасывается информация о дефиците качественного товара, что создает дополнительный ажиотаж на рынке среди средне- и мелкооптовых покупателей. Подогревают цены и традиционный ажиотажный спрос на икру перед Новым годом - производители и продавцы хотят получить максимальную выгоду", - сказал Панин.

Икры на рынке достаточно, предпосылок для роста цен нет, подчеркнул исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По его словам, в оптовом сегменте цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 38%, до 140 рублей за килограмм в ноябре текущего года против 225 рублей за килограмм год назад, в центре - на 31% (170 рублей против 245 рублей за 1 кг).

"Безусловно, по всей цепочке идет наценка на продукцию, но я считаю цены обоснованными - это рынок. Качественная икра стоит дороже. Ажиотажный спрос толкает цены вверх, но их падение неизбежно. Икры много", - сказал он.

Как сообщается в пресс-релизе Росрыболовства, производство красной икры в РФ за 9 месяцев составило 20,7 тыс. тонн, что в два раза больше, чем аналогичный показатель 2020 года (9,9 тыс. тонн).

"По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн в год. Таким образом, уже за три квартала производство икры лососей на 25% превысило этот уровень", - подчеркивает ведомство.

В Росрыболовстве напомнили, что вылов лососевых на Дальнем Востоке составил около 538 тыс. тонн, превысив показатели 2020 года на 20%. Это третий результат в истории российского промысла.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росрыболовстве, анализ ситуации на оптовом рынке красной икры показывает, что средняя цена слабосоленой икры в зависимости от вида рыбы и качества обработки и тары в настоящее время регионах производства составляет 3,6-4,4 тыс. рублей за 1 кг, в Московском регионе - 3,9-4,6 тыс. рублей. Год назад цены составляли соответственно 3,6-4 тыс. рублей и 3,9-4 тыс. рублей за 1 кг.

По данным ведомства, в этом году экспортировано 234 тонны красной икры, что на 79% ниже показателя 2020 года и на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Импорт составил 219 тонн, что 75% меньше, чем в 2020 году, и на 62% ниже показателя 2019 года.

Александр Савельев Информационное агентство по рыболовству Росрыболовство

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