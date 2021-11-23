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Zoom в III финквартале увеличила чистую прибыль на 72%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 71,6%, но дала слабый прогноз на текущий период, что вызвало падение котировок.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре составила $340,4 млн, или $1,11 в расчете на акцию, по сравнению со $198,4 млн, или 66 центами на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 35% и достигла $1,05 млрд против $777,2 млн годом ранее. Таким образом, темпы роста показателя замедлились с 54% по итогам второго финквартала, что обусловлено ослаблением спроса на программное обеспечение для удаленной работы и учебы по мере возвращения людей в офисы и учебные заведения.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $337 млн при выручке в $1,02 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom, число сотрудников которых превышает 10 человек, составляло порядка 512,1 тыс. Это на 18% превышает их число год назад.

Zoom ожидает, что в текущем квартале ее выручка будет находиться в диапазоне $1,051-1,053 млрд. Это подразумевает рост примерно на 19% относительно прошлого года, что будет одним из самых низких темпов прироста за последние годы. Компания также прогнозирует скорректированную прибыль около $1,06-1,07 в расчете на акцию.

Выручку по итогам всего текущего фингода компания оценивает в $4,079-4,081 млрд (повышение на 54%). При этом средний прогноз экспертов составляет $4,01 млрд, по данным FactSet.

Котировки акций Zoom на дополнительных торгах в понедельник упали на 6,3% после опубликования отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 28%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 25%.

Zoom

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