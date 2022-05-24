Zoom сократил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американская компания Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом финансовом квартале (завершился 30 апреля) сократила чистую прибыль в полтора раза, но увеличила выручку.

Квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки сервиса превысили ожидания аналитиков.

Чистая прибыль Zoom в отчетный период составила $113,6 млн, или $0,37 в расчете на акцию, против $227,4 млн, или $0,74 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,03 по сравнению с $1,32 годом ранее.

Выручка увеличилась на 12% и достигла $1,07 млрд против $956,2 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,88 на акцию при выручке $1,07 млрд.

Zoom улучшил прогноз на весь финансовый год и теперь ожидает скорректированную прибыль на уровне $3,70-$3,77 на акцию. Прогноз выручки оставлен на уровне $4,53-$4,55 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют скорректированную прибыль на уровне $3,6 на акцию при выручке $4,55 млрд.

Zoom ожидает, что в текущем квартале его выручка составит около $1,12 млрд, скорректированная прибыль составит $0,9-0,92 на акцию. Аналитики в среднем ожидают выручку на уровне $1,11 млрд, скорректированную прибыль на уровне $0,88 на акцию.

С начала года капитализация Zoom снизилась на 51,4%, до $26,8 млрд.