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Цены на пшеницу из РФ достигли рекордных $340 за тонну

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу достигли рекордных $340 за тонну (FOB Новороссийск). При этом традиционного падения, которое обычно происходит в начале второй половины сельхозгода (январь-июнь), на этот раз может не быть. Об этом сообщил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на пленарном заседании международной агропромышленной выставки "Югагро" в Краснодаре.

"Буквально на вчера цены на FOB на пшеницу были близки к абсолютному рекорду, даже можно сказать, что они рекордные, условно это $340 за тонну", - сказал он. Но интересно, по его словам, другое. Если раньше цена доходила до рекорда до Нового года, то после него она не росла, а падала.

"Совсем необязательно, что эта тенденция сохранится в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг. - ИФ), поскольку COVID-19 опрокидывает все прогнозы. Тем не менее, обращу ваше внимание на этот факт, просто принять к сведению", - сказал глава ИКАР.

По его словам, такой толчок мировых цен произошел в том числе из-за того, что "заливает Австралию (один из мировых экспортеров зерна - ИФ)".

"Есть вероятность, что там не будет ни количества, ни качества. И в связи с этим произошел толчок цен на FOB Новороссийск, все понимают, что этот толчок демпфируется (плавающей пошлиной - ИФ), - сказал он. - На уровне юга грандиозного роста цен ожидать не стоит просто потому, что растет пошлина, и все держится, чуть-чуть растет и остается комфортной для рынка".

При этом Рылько также отметил большое значение мировой продовольственной инфляции, которая отражается и на российском рынке.

Тем не менее он считает, что в этом году РФ соберет "средненормальный урожай зерновых".

"Но он крайне неравномерно распределен среди наших пяти мегарегионов, в которых имеет место коммерческое крупнотоварное производство зерна, - сказал он. - Юг дал рекордную урожайность, не обманул ожиданий. Чего нельзя сказать о центральной России, где была серьезная засуха. Еще хуже ситуация в Поволжье, и совсем плохо на Урале, который подвергся сильной засухе. Регион, который отправляет за пределы большой объем зерновых, в том числе в Казахстан, сам превращается в регион, который нуждается в поставках зерна".

По его словам, рекордный урожай в Западной Сибири. "Но это не окажет влияния на российский зерновой баланс, потому что мы видим рекордные поставки из Западной Сибири в Казахстан, в котором засуха, туда идут колоссальные объемы западно-сибирского зерна, - заявил Рылько, добавив, что "рекордный объем поставок" также пришелся на Киргизию.

Институт конъюнктуры аграрного рынка ИКАР Дмитрий Рылько

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