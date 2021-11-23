"Лукойл" обнаружил нефть на Блоке 12 в Мексике

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Лукойл" открыл нефтяное месторождение на структуре Yoti West на Блоке 12 на шельфе Мексики.

"Месторождение открыто по результатам бурения первой поисковой скважины. По предварительным оценкам, начальные геологические запасы месторождения составляют до 250 миллионов баррелей нефти", - сообщает компания.

Скважина Yoti West-1 EXP пробурена в 60 км от берега с полупогружной платформы Valaris 8505. В ходе бурения скважины был вскрыт песчаный коллектор в отложениях верхнего миоцена с высокими фильтрационно-емкостными свойствами и эффективной нефтенасыщенной толщиной около 25 метров, уточняет НК.

По результатам бурения планируется подготовить план оценки месторождения Yoti West.

В 2017 году LUKOIL Upstream Mexico (входит в группу "Лукойл") получило право на разведку и добычу углеводородов на Блоке 12, расположенном в Мексиканском заливе. Площадь блока составляет 521 кв. км. Доли участия в проекте: LUKOIL Upstream Mexico - 60% (оператор проекта), компания Eni - 40%.

Ранее на Блоке 10 на шельфе Мексики, где "Лукойлу" принадлежит 20%, а Eni является оператором, были успешно пробурены две поисковые скважины. В настоящее время по результатам бурения проводится оценка ресурсной базы блока.

В начале июля "Лукойл" заключил соглашение о приобретении 50%-ной операторской доли участия в проекте Блок 4, включающей два участка общей площадью 58 кв. км с извлекаемыми запасами углеводородов 564 млн барр. н. э., из которых более 80% - нефть. В настоящее время завершается обустройство месторождений, начало добычи запланировано на конец 2021 года.

Деятельность "Лукойла" в Мексике началась в июле 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока Аматитлан. Блок Аматитлан площадью 230 кв. км расположен в 68 км от города Поса-Рика в штате Веракрус. Оператором проекта является Petrolera de Amatitlan SAPI de CV (PdA). Доля участия "Лукойла" - 50%. Проект реализуется в соответствии с сервисным контрактом на добычу углеводородов. Добываемые углеводороды принадлежат компании Pemex. Добываемая нефть поставляется автотранспортом до системы сбора Соледад (30 км от блока Аматитлан). Услуги оператора по добыче углеводородов оказываются на основе возмещения затрат.