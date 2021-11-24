Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в III кв. выросла в 3,8 раза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в III квартале выросла в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 192,5 млрд руб., сообщает компания.

Этот показатель совпал с тем, что прогнозировали аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

За 9 месяцев чистая прибыль составила 539,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 14,3 млрд руб. годом ранее.

Свободный денежный поток "ЛУКОЙЛа" в отчетном квартале вырос в два раза по сравнению со вторым кварталом, до 227,7 млрд руб., за 9 месяцев вырос в три раза, до 504,5 млрд руб.

Капзатраты в январе-сентябре снизились на 15% г/г, до 305,8 млрд руб.