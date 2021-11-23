Правительство Молдавии пообещало выделить деньги для погашения долга "Газпрому"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство выделит деньги компании "Молдовагаз" для погашения текущей задолженности перед "Газпромом".

Он сказал во вторник журналистам, что правительство знает про текущую задолженность "Молдовагаза" перед "Газпромом" за октябрь и ноябрь, которая составляет около 1,3 млрд леев (около $75 млн).

"Эта формула оплаты действовала и ранее, это не было новшеством в продленном договоре о поставке газа. Мы взяли обязательства по оказанию содействия "Молдовагазу" для осуществления выплат за октябрь и ноябрь, которая образовалась в результате кассового разрыва", - сказал Спыну.

Он сообщил, что правительство зарезервировало эти деньги и внесло поправки в закон о государственном бюджете. "Теперь деньги будут переведены "Молдовагазу" через государственную компанию "Энергоком". Решение должно пройти через парламент. Депутаты проголосовали за принятие решения в первом чтении в минувший четверг. В четверг решение будет принято во втором чтении, и деньги будут перечислены", - заверил Спыну.

По его словам, об этом шла речь на заседании наблюдательного совета "Молдовагаза", в котором принимали участие представители "Газпрома".

"Выражаем сожаление, что "Газпром" действовал таким образом, вынеся этот вопрос на публичное обсуждение. Об этой ситуации все знали, нужно было немного больше времени для осуществления всех легальных процедур через внесение поправок в бюджет решением парламента в двух чтениях. Правительство работает над этим давно, решение будет до конца недели. Мы не допустим нового газового кризиса", - заявил Спыну.

Накануне официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что концерн в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону об остановке поставок газа Молдавии через 48 часов в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам. Он выразил разочарование невыполнением Молдавией контрактных обязательств, отметив, что очередной срок текущих платежей – 22 ноября.