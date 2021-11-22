"Молдовагаз" пообещал не допустить прекращения "Газпромом" поставок

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания выполнит свои обязательства и не допустит прекращения поставок газа.

В понедельник вечером он прокомментировал "Интерфаксу" заявление официального представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, который пригрозил прекращением поставок газа в течение 48 часов в случае невыполнения Молдавией обязательств по осуществлению текущих платежей.

Чебан сказал, что компания "Молдовагаз" получила такое предупреждение. "Речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, так как в октябре действовал старый тариф, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но сейчас мы получаем деньги только за октябрь, а цена импорта была в разы выше тарифа", - напомнил Чебан.

Он подчеркнул, что эта проблема известна и правительству, и "Газпрому". "Это, в принципе, было зафиксировано в протоколе, который мы подписывали с "Газпромом". Над решением этой проблемы мы работаем, платежи будут осуществлены", - заявил Чебан.

Куприянов в понедельник вечером заявил, что "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены" в случае, если не будет осуществлена плата по текущим поставкам. По его словам, "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей наступил в понедельник, 22 ноября.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии. Он предусматривает привязку цену газа для Молдавии к ценам на рынке газа и нефти. В ноябре цена газа для Молдавии составляет $450 за тысячу кубических метров.

Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. Для поддержания баланса в газопроводе Молдавия в последней декаде октября взяла в долг газ в Украине и Румынии, а также покупала на международном рынке по 1-1,5 млн. кубометров газа в день. Средняя цена составила 994 доллара за тысячу кубических метров.

На прошлой неделе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило тарифы на газ для потребителей в 2,4 раза (с 4,29 до 10,26 лея за один кубический метр (курс доллара -17,50 лея за доллар - ИФ). Эти тарифы будут действовать в ноябре. За это время НАРЭ проведет анализ и утвердит постоянный тариф на полгода-год. НАРЭ уже обнародовало расчеты, согласно которым предлагается с 1 декабря установить тариф в размере 8,81 лея за один кубический метр. Администрация "Молдовагаз" заявила о недопустимости понижения нынешнего тарифа, пригрозив, что в противном случае в новом году потребует повышения тарифа до 13 леев за кубометр газа.

Эксперты не исключают, что заявление официального представителя "Газпрома" обусловлено желанием поддержать "Молдовагаз" и не допустить снижения установленного на ноябрь тарифа на газ. "Молдовагаз" является акционерным обществом, в котором "Газпрому" принадлежит 50% акций.