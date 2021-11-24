Гендиректор "Вертолетов России" перейдет на пост замглавы ОАК по гражданской авиации

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский покинет свой пост в начале декабря, сообщила газета РБК со ссылкой на три источника в авиаотрасли.

По данным издания, Богинский перейдет на работу в "Объединенную авиастроительную корпорацию" (ОАК, как и "Вертолеты" входит в госкорпорацию "Ростех") на должность замгендиректора по гражданской авиации. Исходя из информации на сайте ОАК, Богинский станет десятым заместителем главы компании Юрия Слюсаря.

Вместо Богинского "Вертолеты России" возглавит нынешний гендиректор входящего в "Ростех" концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Николай Колесов, пишет РБК.

Официальными комментариями "Ростеха", "Вертолетов России", ОАК и КРЭТ издание не располагает.