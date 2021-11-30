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Гендиректором "Иркута" назначен экс-глава "Вертолетов России" Богинский

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Корпорация "Иркут" досрочно прекратил полномочия нынешнего гендиректора Равиля Хакимова и избрал вместо него Андрея Богинского.

"Избрать генеральным директором ПАО "Корпорация "Иркут" Богинского Андрея Ивановича на срок с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2024 года", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета, прошедшего во вторник.

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Богинский до этого около пяти лет возглавлял АО "Вертолеты России" (как и "Иркут", входит в "Ростех"), перед этим занимал пост замглавы Минпромторга РФ. Решение о досрочном прекращении его полномочий на этом посту акционеры "Вертолетов" приняли ранее во вторник, следует из сообщения холдинга.

Параллельно Богинский получит должность замгендиректора по гражданской авиации ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), куда входит "Иркут", писали ранее СМИ со ссылкой на источники. Совет директоров "Иркута" дал согласие на совмещение Богинским должностей "в органах управления других организаций", в каких именно - не уточняется.

Хакимов возглавлял "Иркут" с апреля 2019 года, до этого был руководителем департамента авиапромышленности Минпромторга.

"Иркут" ведет серийное производство многоцелевых истребителей Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130, является разработчиком семейства пассажирских МС-21. Филиал корпорации "Региональные самолеты" выпускает пассажирские Superjet 100.

Корпорация Иркут Равиль Хакимов Вертолеты России Андрей Богинский

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