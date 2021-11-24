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ЦБ предложил создать спецвклад для малообеспеченных с привязкой к инфляции

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова.

"Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем выработать механизм создания специального банковского вклада для людей с невысокими доходами, такой вклад может быть у человека один, сумма его ограничена, процентная ставка привязана либо к ключевой, либо к уровню инфляции", - сказала Полякова, выступая в Госдуме.

"Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство", - добавила она.

ЦБ РФ

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