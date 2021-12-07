Сбербанк готов обсуждать спецвклад для малообеспеченных в обмен на стимулы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, предложивший ввести специальные вклады для малообеспеченных людей, в обмен мог бы дать банкам дополнительные стимулы, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая в ноябре в Госдуме, предложила проработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке. По мнению Банка России, ставка выше рыночной по таким вкладам может быть обеспечена за счет прибыли самих банков или субсидий правительства (но за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же банков).

Глава крупнейшего российского банка заявил журналистам во вторник, что не знает про эту инициативу. При этом Греф отметил, что Сбербанк уже предлагает вклады с повышенной ставкой пенсионерам, которых можно отнести к категории людей с невысокими доходами.

"И мы предоставляем огромное количество сервисов, в том числе подписки, и повышающие вклады для тех, кто имеет подписки, и так далее. В рамках нашей коммерческой деятельности мы это делаем и будем продолжать делать еще более активно. Что касается позиции регулятора, если они предложат, тогда, может быть, какие-то стимулирующие механизмы с их стороны, тогда можно будет обсуждать. Я пока не готов комментировать", - сказал он.