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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Решетников не увидел экономических причин в ослаблении рубля в последнюю неделю

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ослабление рубля, произошедшее в последнюю неделю, не имеет под собой экономических фундаментальных причин, объясняется "слухами и домыслами", нервозность может продлиться какое-то время и сказаться в том числе на ускорении инфляции на непродовольственные товары и услуги, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Даже ослабление курса последних дней, которое тоже фундаментальных причин под собой по большом счету не имеет никаких, но тем не менее произошло на слухах, на событиях в развивающихся странах, на Турции как бы сейчас фактор добавился, и так далее. И явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать, курс будет слабее, и мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции, с одной стороны, а с другой стороны - в разгоне услуг", - отметил он.

Максим Решетников Минэкономразвития

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