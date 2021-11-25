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В ЦБ заявили, что курс рубля пока оказывает дезинфляционное влияние

Регулятор рассчитывает на сохранение этого эффекта в течение некоторого времени

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Курс рубля пока оказывает дезинфляционное влияние, этот эффект сохранится еще некоторое время, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на брифинге в четверг.

"Что касается влияния курса на инфляцию, то с учетом того, что все-таки в начале года рубль был еще несколько более дешевым, пока это влияние остается дезинфляционным. Мы рассчитываем, что некоторое время будет так оставаться", - сказала Юдаева, отвечая на вопрос, как отразится на инфляции недавнее краткосрочное ослабление курса рубля.

Ксения Юдаева ЦБ РФ

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