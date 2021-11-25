Рубль умеренно вырос к доллару и евро в начале торгов из-за снижения геополитических рисков

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне противоречивых внешних сигналов и локального снижения геополитических рисков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,77-74,93 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,78 руб./$1 (-21 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 83,87 руб./EUR1 (-7 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,7 коп. к уровню закрытия 24 ноября, до 78,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,74 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 23,06 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов 25 ноября обусловлено, прежде всего, локальным снижением геополитических рисков, которое произошло после ряда сообщений в западных СМИ. При этом ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, в четверг утром неоднозначная и противоречивая (в США финансовые рынки 25 ноября работать не будут в связи с праздником - Днем благодарения).

Администрация президента США Джо Байдена добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", законодатели предлагают внести их в оборонный бюджет США на следующий год, сообщил в четверг журнал Foreign Policy. По данным издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники на прошлой неделе звонили в офисы Сената, призывая сенаторов отменить поправки, которые налагали бы штрафы на ряд организаций, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом.

Как сообщили источники журнала, "администрация пытается отговорить от попыток ввести санкции против немецких организаций, участвующих в строительстве газопровода, что вызывает гнев республиканцев в Конгрессе". По мнению демократов, данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения и выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов. Чиновники администрации также предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая станет жизненно важным союзником, если Россия вторгнется на Украину, сообщил изданию один из помощников в Конгрессе.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,27 за баррель, что всего на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,35 за баррель, опустившись всего на 0,05% по отношению к закрытию 24 ноября.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,76%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,15%, в то время как китайский CSI 300 снижается на 0,3%, а гонконгский Hang Seng теряет 0,04%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует рост на 0,23% к уровню закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы преимущественно завершили торги в среду подъемом. Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек. Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс. Неделей ранее число обращений составило 270 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 260 тыс.

Экономика США в III квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%. Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во II квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%. Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта. Аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта.