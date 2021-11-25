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СМИ сообщили о противодействии администрации США санкциям против "Северного потока 2"

СМИ сообщили о противодействии администрации США санкциям против "Северного потока 2"
Фото: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме исключения поправок о санкциях против российского газопровода "Северный поток - 2" из оборонного бюджета США на следующий год, сообщает журнал Foreign Policy.

По данным издания, госсекретарь Энтони Блинкен и его высокопоставленные помощники на прошлой неделе звонили в офисы Сената США, призывая сенаторов отозвать поправки, которые налагали бы штрафы на ряд организаций, связанных с газопроводом, без возможности их блокирования Белым домом.

Как заявили источники журнала, "администрация пытается отговорить от попыток ввести санкции против немецких организаций, участвующих в строительстве газопровода, что вызывает гнев республиканцев в Конгрессе".

По мнению демократов, данные поправки могут ослабить полномочия исполнительной власти по введению и продлению санкций, обеспечению их соблюдения и выдаче лицензий, что может стать прецедентом для других санкционных режимов.

Чиновники администрации также предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая станет жизненно важным союзником, если Россия вторгнется в Украину, сообщил изданию один из помощников в Конгрессе.

Представитель Госдепартамента не стал напрямую комментировать работу администрации США с Конгрессом.

"Мы серьезно относимся к нашему обязательству работать с Конгрессом и знаем об их заинтересованности в этом вопросе", - заявил он.

Администрация Байдена вводила санкции против нескольких компаний и судов, участвующих в проекте "Северный поток 2", но не против компании-оператора этого проекта - Nord Stream 2 AG. В руководстве США посчитали, что введение санкций против Nord Stream 2 AG ухудшит отношения Штатов с их ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

Многие политики не только из Республиканской партии, но и из числа демократов резко раскритиковали отказ администрации Байдена от санкций против компании-оператора газопровода. Сторонники санкций считают, что "Северный поток 2" увеличит зависимость Европы от российского газа и даст Москве рычаги для давления на трансатлантических союзников Вашингтона.

США Россия Джо Байден Энтони Блинкен Северный поток 2

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