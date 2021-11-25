РФ предложила Китаю участие в пилоте по торговле углеродными единицами на Сахалине

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Россия приглашает КНР принять участие в пилотном проекте по торговле углеродными единицами на Сахалине. Такое предложение сделал китайской стороне вице-премьер Юрий Трутнев в рамках встречи сопредседателей межправительственной комиссии.

"Российская Федерация планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Одним из пилотных регионов для проведения эксперимента по установлению специального регулирования выбросов парниковых газов выбрана Сахалинская область. Сейчас изучается возможность создания водородного кластера на территории островного региона. Интерес к этой работе проявляет ряд государств АТР. Китайской стороне было предложено рассмотреть возможность участия в данном проекте", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, в свою очередь, отметил, что китайская сторона готова к реализации совместных проектов, связанных с повышением энергоэффективности, использованием альтернативных источников энергии и других.

Как сообщалось, на Сахалине впервые в России стартовал пилотный проект, в рамках которого отрабатывается торговля углеродными единицами. В результате ожидается, что к 2025 году регион может стать углеродно-нейтральным.

В ходе заседания также обсуждалось развитие высоких технологий, взаимодействия в области внешнеторговых и транзитных перевозок грузов через российско-китайские пограничные переходы. По мнению вице-премьера РФ, необходимо внедрять новые механизмы, чтобы улучшать взаимодействие двух стран. Трутнев предложил китайской стороне рассмотреть во взаимодействии с Россией применение механизма зеленых коридоров, позволяющих оптимизировать санитарно-карантинный режим пропуска грузов.

В ходе общения также рассматривался вопрос обеспечения грузового движения по мостовому переходу через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Стороны договорились приложить все возможные усилия для скорейшего открытия грузового движения по мосту при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.