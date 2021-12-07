Еще 4 региона РФ заинтересовались экспериментом по торговле углеродными единицами

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Республика Башкортостан, Хабаровский край и Иркутская и Калининградская области выразили заинтересованность в проведении на их территории эксперимента по торговли углеродными единицами, а также формированию системы учета выбросов и поглощений парниковых газов, сообщила пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей экологию.

В настоящее время в качестве пилотного региона по этому эксперименту выбрана Сахалинская область. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о проведении эксперимента в этом регионе. Законопроект направлен на проведение эксперимента и достижение на территории Сахалинской области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

В 2021 году была проведена инвентаризация парниковых газов в Сахалинской области: выбросы составили 12,3 млн т СО2-экв., поглощение - 11,1 млн т СО2-экв. Разница между выбросами и поглощениями составила около 10%, или 1,2 млн. т СО2-экв. - этот объем требуется сократить для достижения углеродной нейтральности. Для достижения этой цели реализуются областные программы. До 2025 года предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, увеличить до 50% долю транспорта, работающего на газе и электричестве, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии. Также будет запущен кластер по производству водорода.

Кроме того, на Сахалине будет создан углеродный рынок на основе квотирования выбросов основных региональных регулируемых организаций. Согласно законопроекту, плата за превышение квоты исчисляется региональной регулируемой организацией самостоятельно путем умножения каждой тонны эквивалента углекислого газа сверх установленной квоты на соответствующие ставки указанной платы. Ставки платы за превышение квоты устанавливаются правительством Российской Федерации. Превышение квоты планируется рассчитывать, исходя из среднемировой цены на выбросы парниковых газов и средней цены квоты в Европейской системе торговли.

Кроме того, законопроектом вводятся обязательные требования для региональных регулируемых организаций по представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдения установленной квоты на выбросы. При этом перечень организаций будет устанавливаться правительством Сахалинской области в порядке, подготовленном Минэкономразвития.

Для верификации углеродной отчетности и документации по климатическим проектам формируется институциональная основа для аккредитации верификаторов. В числе прочего это также позволит создать механизм независимого определения поглощения парниковых газов для уточнения методологии, используемой в национальном кадастре.

"Создание специального регулирования - один из важнейших шагов для перехода на стратегию низкоуглеродного развития. В рамках эксперимента предстоит апробировать свободный оборот и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты. Наиболее значимая часть эксперимента - квотирование выбросов парниковых газов", - прокомментировала эксперимент вице-премьер Абрамченко.