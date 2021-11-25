Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации на фоне выходного в США

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации вместе с нефтью (Brent стабилизировалась вблизи $82 за баррель) после неудачных утренних попыток роста, активность торговли сократилась в отсутствие драйверов и игроков из США, где празднуется День благодарения; индекс МосБиржи остался вблизи 3 950 пунктов после утреннего скачка выше 3 990 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 947,82 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1 665,74 пункта (+0,3%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 5,3%.

Доллар просел до 74,66 рубля (-0,34 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "Татнефти" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,5% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги ВТБ (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+5,3%), акции "Магнита" (+2,7%), Polymetal (+2,3%), расписки OZON (+2,3%), бумаги UC Rusal (+2%), "Московской биржи" (+1,9%), "Интер РАО" (+1,9%), АФК "Система" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1%), "Газпрома" (+0,8%), "ММК" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Яндекса" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО в III квартале выросла на 66,2% в годовом выражении, до 25,5 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA увеличилась на 53,2%, до 38,5 млрд руб., выручка за отчетный период - 285,1 млрд руб. (+20,6%). Составленный "Интерфаксом" консенсус-прогноз оценивал чистую прибыль "Интер РАО" в 22,2 млрд руб., EBITDA - в 35,9 млрд руб., выручку - в 279,6 млрд руб. Таким образом, результаты компании превзошли ожидания аналитиков.

ПАО "Интер РАО" прогнозирует EBITDA по итогам 2021 года на уровне не менее 160 млрд руб., сообщил в ходе телефонной конференции член правления компании Евгений Мирошниченко. Предыдущий прогноз предполагал уровень 155 млрд руб.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, утренние попытки роста индекса МосБиржи были нивелированы сниженными объемами торгов из-за праздничного дня в США, а также ослаблением нефти.

Расписки X5 опустились к уровню лета 2020 года. X5 Retail Group приняла решение о выплате дивидендов в размере 73,65 рубля на акцию, что соответствует ожиданиям рынкам. Благодаря росту цен на алюминий подросли бумаги "Русала". Упали акции "Объединенной вагонной компании" после появления информации о возможном дефолте облигаций дочернего предприятия, выросли акции "Акрона" перед публикацией сильной финотчетности в понедельник.

В пятницу на российском рынке вновь будет доминировать консолидационный настрой. Из-за сокращенной торговой сессии в США, отсутствия значимой статистики, а также "фактора пятницы", индекс МосБиржи удержится на текущих уровнях с робкими попытками к росту, считает аналитик.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что отсутствие американских трейдеров успокоило рынки.

Под давлением был сектор нефти и газа из-за просевшей нефти. Продолжающийся рост заболеваемости COVID-19 в Европе может негативно сказаться на потреблении энергоносителей.

Европейские индексы торговались в небольшом плюсе, спросом пользовались бумаги защитных секторов коммунальных услуг и здравоохранения, также умеренно подрос технологический сектор после шести дней непрерывного падения.

"Капля в море"

Нефть Brent стабилизировалась в районе $82 за баррель. История с реализацией нефти из стратегических запасов ключевых импортеров постепенно теряет влияние на рынок. Накануне стало известно, что объем общих продаж составит 70-80 млн баррелей. В США Минэнерго запустило аукцион, в рамках которого планирует продать 32 млн баррелей нефти с поставками в период с конца декабря до апреля, 18 млн баррелей предполагается продать в ближайшее время. Таким образом, аналитики Goldman Sachs были правы, когда утверждали, что подобные объемы являются лишь каплей в море. В ОПЕК+ пока не намерены реагировать на действия импортеров: Ирак, Кувейт и ОАЭ высказались в пользу сохранения прежнего плана наращивания производства, в России также выражают готовность следовать прежнему плану, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, четверг стал днем пониженной активности на всех рынках.

Позитивом являются вышедшие накануне статданные по экономике США, в большинстве своем превысившие прогноз. В то же время показатели инфляции, хотя и выросли до многолетних максимумов, остались в рамках ожиданий. Инвесторы надеются, что экономический рост обрел силу и сможет сохраняться и без монетарных стимулов ФРС и низких ставок.

Нефтяные цены в начале дня предприняли несколько попыток развить восходящее движение, но затем откатились на прежние уровни. Торговая активность в четверг на всех рынках пониженная из-за отсутствия основной сессии в США по случаю Дня благодарения. Индекс МосБиржи сохранил диапазон 3928-3990 пунктов, индекс РТС остался в рамках 1660-1686 пунктов.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Оценка роста ВВП Германии в III квартале ухудшена до 1,7% с 1,8%, тогда как изменений не ожидалось.

Нефть

На нефтяном рынке цены в четверг проседают, трейдеры ждут ответных шагов ОПЕК+ после решения США и ряда других стран о продаже нефти из стратегических резервов.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $82,0 за баррель (-0,3% и -0,1% в среду), январская цена WTI - $77,97 за баррель (-0,5% и -0,1% накануне).

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления нефти во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Лидеры альянса ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Россия - рассматривают возможность приостановки наращивания добычи нефти после решения США и других государств о продаже сырья из резервов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 603 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 400 тыс.), резервы дистиллятов сократились на 1,97 млн баррелей (ожидалось уменьшение на 1,05 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги "Объединенной вагонной компании" (-7,1%), "Мечела" (-4,4%), ПАО "Группа Черкизово" (-3,6%), "префы" "ОМЗ" (-2,6%), акции "МРСК Северо-Запада" (-2,6%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,1%) по МСФО в июле-сентябре составила 4,03 млрд руб., что в 2,6 раза больше показателя третьего квартала 2020 года, следует из отчетности компании. При этом за январь-сентябрь прибыль составила 14,89 млрд руб. после 7,15 млрд руб. годом ранее.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+39,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+21,1% и +30% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+13,4%), "Ижстали" (+8,6% и +9,8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+7,9%), "МРСК Урала" (+6,6%), ПАО "Куйбышевазот" (+6,2%).

X5 Retail Group (+0,2% ГДР, до 2177,5 рубля) приняла решение выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 года в размере 73,65 рубля на GDR, сообщила компания. Общая сумма выплат составит 20 млрд рублей (без учета налогов и комиссий), что соответствует 57% чистой прибыли X5 за девять месяцев 2021 года по МСФО 16.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов назначена на 17 декабря, экс-дивидендная дата - на 16 декабря. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты объявления.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,91 млрд рублей (из них 15,53 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,72 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").