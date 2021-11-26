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ФАС удовлетворила ходатайство связанных с Уралхимом структур о консолидации 93,7% Тольяттиазота

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство АО "Химактивинвест" (Москва, подконтрольно структуре Дмитрия Мазепина) о приобретении 83,731% акций ПАО "Тольяттиазот", говорится в сообщении регулятора.

В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

Одновременно ФАС приняла положительное решение по ходатайству связанного с "Уралхимом" Мазепина ООО "Актум" (Пермь) о покупке 93,723% акций "Тольяттиазота".

Ранее Мазепин перевел на "Химактивинвест" 9,75% акций "Тольяттиазота". Доля подконтрольной Мазепину ОХК "Уралхим" в компании снизилась с 9,98% до 0,23%.

Единственным акционером "Химактивинвеста" является другая структура Мазепина – ООО "Базовая химическая компания "Уралхим", следует из пояснений к бухгалтерской отчетности АО.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. По данным компании, почти 71% ее акций находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Еще 9,97% принадлежит ОХК "Уралхим". Номинальным держателем 12,96% акций предприятия является Райффайзенбанк, остальные акции распределены между физическими и юридическими лицами.

ФАС Тольяттиазот Уралхим

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