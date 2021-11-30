СК сообщил о двух уголовных делах бывшего топ-менеджера УК "Тольяттиазота"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший и.о. гендиректора АО "Корпорация "Тольяттиазот" (управляло деятельностью ПАО "Тольяттиазот", ТОАЗ) Андрей Бобков задержан по делу о создании искусственной кредиторской задолженности "Томета" (производит метанол на площадке ПАО "Тольяттиазот", признан банкротом) перед Тольяттихимбанком в размере более 857 млн рублей.

Против Бобкова и экс-гендиректора "Томета" Владимира Чаброва возбуждено также уголовное дело о злоупотреблениях на 480 млн рублей.

Как сообщили в управлении СК по Самарской области, с июля 2017 года по декабрь 2019 года бывший гендиректор "Томета" и и.о. гендиректора УК заключали фиктивные договоры поручительства ООО по кредитам ПАО "Ульяновскэнерго", привлеченным в Тольяттихимбанке. "Томет" обязывался полностью отвечать перед банком за исполнение заемщиком кредитных обязательств, при этом средства переводились на счет заемщика "без последующего исполнения им обязательств".

Своими действиями подозреваемые способствовали созданию искусственной кредиторской задолженности "Томета" перед Тольяттихимбанком в сумме более 857 млн рублей, подсчитали в СК. По факту дело расследуется по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Ранее Тольяттихимбанк в рамках дела о банкротстве "Томета" подал в Арбитражный суд Самарской области заявление о включении в реестр требований кредиторов должника этой задолженности, однако суд ему отказал. Суд пришел к выводу, что ставшие причиной долга сделки "не имели разумного экономического обоснования для должника".

Второе дело в отношении Бобкова и Чаброва расследуется по ч.1 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями). По этому делу ущерб превышает 480 млн рублей, считает следствие.

Бобкова задержали вечером 26 ноября накануне внеочередного общего собрания акционеров "Тольяттиазота", созванного по решению Арбитражного суда Самарской области по иску ОХК "Уралхим" и связанного с ним АО "Химактивинвест". Дома и на работе у него и у Чаброва прошли обыски.

Пресс-служба "Тольяттиазота" уточняла, что до задержания Бобков направил в ФСБ, СК и прокуратуру заявление, в котором сообщал о действиях, направленных на силовой захват предприятия "Уралхимом" с привлечением для этого ОМОНа и Росгвардии.

После собрания акционеров 27 ноября, после более 10-летнего акционерного конфликта "Уралхим" сообщил о получении контроля над советом директоров "Тольяттазота": абсолютным большинством голосов - более 80% - принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия, в состав которого вошли лишь представители "Уралхима".

Председателем совета директоров "Тольяттиазота" избран директор по правовым вопросам "Уралхима" Димитрий Татьянин, генеральным директором "Тольяттиазота" назначен Анатолий Шаблинский, который ранее возглавлял Кирово-Чепецкий химический комбинат "Уралхима".

Представитель доверительных управляющих более 70% акций "Тольяттиазота", адвокат Мария Аграновская заявила о возможных нарушениях при проведении ВОСА. Как она сказала "Интерфаксу", вместо надлежащих представителей основного акционера в списки, предположительно, незаконно был внесен финансовый управляющий Сергея Махлая Олег Егерев (в рамках процедуры банкротства Махлая), а ей самой в допуске к собранию было отказано.

26 ноября Федеральная антимонопольная служба сообщила, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год. По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю (признан банкротом, введена процедура реализации имущества).