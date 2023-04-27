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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Годовая выручка системного интегратора "Ланит" выросла на 21,7%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Выручка системного интегратора АО "Ланит" выросла в 2022 году на 21,7%, до 11,9 млрд рублей с 9,8 млрд рублей в 2021 году, следует из финансовой отчетности компании.

Большую часть выручки, 7,1 млрд рублей, компания получила от предоставления услуг по разработке, модернизации, тестированию и поддержке программного обеспечения. В целом на предоставлении этих и других услуг в сфере IT "Ланит" заработал 8,3 млрд рублей. Годом ранее услуги принесли компании 5,8 млрд рублей.

Еще немногим более 3 млрд рублей компания выручила на продаже IT-оборудования и лицензий на программное обеспечение (около 4 млрд рублей в 2021 году).

Себестоимость продаж компании в прошлом году также выросла на 21%, до 10,5 млрд рублей. В то же время расходы "Ланита" (коммерческие и управленческие) сократились на 18% (до 127 млн рублей) и на 1,6% (до 935 млн рублей), соответственно.

При этом прочие доходы и расходы (не связанные с основной деятельностью) выросли в разы. Так, прочие доходы увеличились на 738%, до 2,2 млрд рублей, а расходы - на 366%, до 1,8 млрд рублей.

В итоге чистая прибыль компании за 2022 год выросла на 525%, до 801 млн рублей.

АО "Ланит" - одна из старейших российских IT-компаний. Ее единоличный владелец - Филипп Генс, который является также основным собственником "Ланит-Холдинга", имеющего доли в 32 российских IT-компаниях. В 2022 году эти компании выплатили в пользу "Ланит-Холдинг" дивиденды в размере 6,5 млрд рублей. При этом более половины этих платежей пришлись на долю ООО "Импорттелеком" (4,6 млрд рублей).

Ланит Филипп Генс
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