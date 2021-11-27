"Уралхим" сообщил о получении контроля над советом директоров "Тольяттиазота"

Гендиректором назначен Анатолий Шаблинский

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Уралхим" Дмитрия Мазепина сообщил о получении контроля над советом директоров ПАО "Тольяттиазот".

"По итогам состоявшегося ВОСА (внеочередное собрание акционеров - ИФ) акционерами принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. ВОСА избрало новый состав совета директоров, в который вошли представители "Уралхима": Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Димитрий Татьянин, Артур Карамашев", - сообщила пресс-служба "Уралхима".

Решения ВОСА приняты абсолютным большинством - более 80% голосов, уточняет компания.

Председателем совета директоров "Тольяттиазота" избран Димитрий Татьянин, директор по правовым вопросам "Уралхима".

Генеральным директором ПАО "Тольяттиазот" назначен Анатолий Шаблинский, который ранее возглавлял Кирово-Чепецкий химический комбинат "Уралхима".

Накануне правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности генерального директора АО Корпорация "Тольяттиазот" (управляющая компания предприятия) Андрея Бобкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Уточняется, что до своего задержания Бобков направил в органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры заявление, в котором сообщил о действиях, направленных на силовой захват предприятия "Уралхимом" с привлечением для этого ОМОНа и Росгвардии.

Также в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю.