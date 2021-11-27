Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Уралхим" сообщил о получении контроля над советом директоров "Тольяттиазота"

Гендиректором назначен Анатолий Шаблинский

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Уралхим" Дмитрия Мазепина сообщил о получении контроля над советом директоров ПАО "Тольяттиазот".

"По итогам состоявшегося ВОСА (внеочередное собрание акционеров - ИФ) акционерами принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. ВОСА избрало новый состав совета директоров, в который вошли представители "Уралхима": Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Димитрий Татьянин, Артур Карамашев", - сообщила пресс-служба "Уралхима".

Решения ВОСА приняты абсолютным большинством - более 80% голосов, уточняет компания.

Председателем совета директоров "Тольяттиазота" избран Димитрий Татьянин, директор по правовым вопросам "Уралхима".

Генеральным директором ПАО "Тольяттиазот" назначен Анатолий Шаблинский, который ранее возглавлял Кирово-Чепецкий химический комбинат "Уралхима".

Накануне правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности генерального директора АО Корпорация "Тольяттиазот" (управляющая компания предприятия) Андрея Бобкова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Уточняется, что до своего задержания Бобков направил в органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры заявление, в котором сообщил о действиях, направленных на силовой захват предприятия "Уралхимом" с привлечением для этого ОМОНа и Росгвардии.

Также в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю.

Уралхим Тольяттиазот

Новости

Рынок акций РФ завершил неделю обвалом к уровням лета

Цены на нефть ускорили падение до минимумов за девять недель

Цены на нефть ускорили падение до минимумов за девять недель

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

Нефть Brent подешевела более чем на 5% до $77,9 за баррель

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

Рубль активно падает к доллару и евро на фоне обвала нефти и бегства инвесторов

"Аэрофлот" привлечет кредитную линию Сбербанка на 46 млрд руб. под госгарантии

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 декабря повысится до $80,8 за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 декабря повысится до $80,8 за тонну

"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

"АвтоВАЗ" ждет удорожания машин после завершения действия экспортных пошлин на сталь

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });