Представитель мажоритариев "Тольяттиазота" заявила о нарушениях на собрании акционеров

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Представитель доверительных управляющих более 70% акций ПАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ), адвокат Мария Аграновская заявила о нарушениях на внеочередном общем собрании акционеров. Его участники в субботу проголосовали за досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО "Корпорация "Тольяттиазот" и избрали новый совет директоров.

Как сообщила "Интерфаксу" адвокат, по мнению представителей акционера, вместо надлежащих представителей компании "БКИТ" в списки незаконно был внесен финансовый управляющий Сергея Махлая Олег Егерев, а самой Аграновской в допуске к собранию было отказано. При этом, вопреки официальному уведомлению, регистрация акционеров на собрание проходила не в помещении ООО "Томет", но в автобусе у КПП.

"У дверей мы стояли до открытия регистрации (первой в 07:00 вошла Аграновская - ИФ) (...). Принимая пакет документов, юрист "Уралхима" сказал, что "за вашего акционера уже зарегистрировались". Это произошло спустя минуту с начала подачи документов", - уточнила Аграновская.

По словам адвоката, списки были сфальсифицированы и перерегистрированы на другое лицо заранее.

"Созыв 27 ноября вместо законно перенесенного из-за COVID-19 собрания сделан был именно для исключения адвокатов акционера из голосования и рейдерского захвата контроля над ПАО представителями "Уралхима". 30 ноября ожидается важнейшее судебное заседание, напомним, - вот для чего спешка", - отметила Аграновская.

Провести до 27 ноября вместо назначенного на 4 декабря ВОСА тольяттинскую химическую компанию обязал суд по иску АО "ОХК "Уралхим" и АО "Химактивинвест" (подконтрольно структуре Дмитрия Мазепина).

Дело о мошенничестве

На 30 ноября назначено заседание по кассационным жалобам представителей "Тольяттиазота" на приговор Комсомольского районного суда Тольятти, согласно которому экс-руководители "Тольяттиазота" Владимир Махлай, Сергей Махлай, Евгений Королев, а также владелец и директор швейцарской Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт (все они находятся за пределами России) были приговорены к длительным срокам заключения. Суд также удовлетворил гражданский иск о солидарном взыскании с упомянутых контролирующих лиц "Тольяттиазота", а также с ООО "Томет" и 14 иностранных компаний 87,7 млрд рублей в пользу самого предприятия и "Уралхима".

Уголовное дело по признакам мошенничества на "Тольяттиазоте" было возбуждено в 2012 году по заявлению миноритария завода - ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 годы на "Тольяттиазоте" была создана схема, при которой компания поставляла продукцию аффилированным с мажоритарными акционерами компаниям по заниженным ценам.

Новый совет директоров

Сообщалось, что по итогам состоявшегося в субботу ВОСА акционерами принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей компании и членов совета директоров предприятия. ВОСА избрало новый состав совета директоров, в который вошли представители "Уралхима": Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Димитрий Татьянин, Артур Карамашев. Председателем совета директоров "Тольяттиазота" избран Димитрий Татьянин, директор по правовым вопросам "Уралхима".

Генеральным директором ПАО "Тольяттиазот" назначен Анатолий Шаблинский, который ранее возглавлял Кирово-Чепецкий химический комбинат "Уралхима".

Накануне в пресс-службе "Тольяттиазота" "Интерфаксу" сообщили о задержании правоохранительными органами в пятницу вечером исполняющего обязанности генерального директора АО Корпорация "Тольяттиазот" Андрея Бобкова. Уточняется, что до своего задержания Бобков направил в органы ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры заявление, в котором сообщил о действиях, направленных на силовой захват предприятия "Уралхимом" с привлечением для этого ОМОНа и Росгвардии.

Также в пятницу ФАС РФ сообщила, что удовлетворила ходатайство подконтрольного структурам Мазепина АО "Химактивинвест" о приобретении 83,731% акций "Тольяттиазота". В совокупности с имеющейся долей "Химактивинвест" может консолидировать 93,723% акций предприятия.

"Тольяттиазот" - один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

По данным компании, почти 71% акций "Тольяттиазота" находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю+.