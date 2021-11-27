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"ВСМПО-Ависма" должна возместить 651 млн руб. ущерба от загрязнения почв

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" должно заплатить более 651 млн рублей за вред, причиненный почвам площадью 34,8 га по иску Росприроднадзора, указано в полном решении Арбитражного суда Свердловской области.

"Площадь загрязненного земельного участка (...) составляет 347 538 квадратных метров, согласно экспертному заключению", - говорится в решении.

В материалах указывается, что шламонакопитель представляет собой часть озера. "Доводы предприятия о невозможности "мигрирования" отходов суд счел необоснованными, так как расположение шламонакопителя и земельного участка свидетельствуют о возможном проникновении загрязняющих веществ в почвы из водного объекта", - говорится в решении.

Суд обратил внимание на то, что целенаправленное размещение отходов на указанном земельном участке судом не установлено, однако это не исключает обязанность ответчика по возмещению вреда.

Как сообщалось, 13 мая Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Свердловской области иск о взыскании с ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" 651,63 млн рублей за вред, причиненный почвам. Глава ведомства пояснял "Интерфаксу", что во время плановой выездной проверки в июне-августе 2019 года было установлено, что компания допустила порчу земель на участке около северной границы в Верхней Салде (Свердловская область). Управление посчитало ущерб, но "ВСМПО-Ависма" отказалась его добровольно возместить.

19 ноября Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск управления.

"Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционном суде. "ВСМПО-Ависма" строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer.

ВСМПО-Ависма

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