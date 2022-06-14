"ВСМПО-Ависма" в апелляции добилась отмены взыскания 651 млн руб. за загрязнение почв

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) во вторник отменил решение суда первой инстанции о взыскании с ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" более 651 млн рублей за вред, причиненный почвам, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 ноября 2021 года (...) отменить, в удовлетворении исковых требований - отказать", - зачитала постановление судья Елена Трефилова.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области в ноябре 2021 года по иску Росприроднадзора взыскал с "ВСМПО-Ависма" более 651 млн рублей за вред, причиненный почвам на площади 34,8 га.

Во время плановой выездной проверки в июне-августе 2019 года было выявлено, что компания допустила порчу земель на участке около северной границы в Верхней Салде (Свердловская область).

Управление подсчитало ущерб, но "ВСМПО-Ависма" отказалась добровольно его возместить.

Удовлетворяя иск, Арбитражный суд Свердловской области указал, что шламонакопитель, который эксплуатировала "ВСМПО-Ависма", представляет собой часть озера, а попадание отходов на земельный участок обусловлено природными свойствами почв и вод.

"Доводы предприятия о невозможности "мигрирования" отходов суд счел необоснованными, так как расположение шламонакопителя и земельного участка свидетельствуют о возможном проникновении загрязняющих веществ в почвы из водного объекта", - говорится в судебном решении суда первой инстанции.

В пресс-службе корпорации отмечали, что "ВСМПО-Ависма" строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды.

"ВСМПО-Ависма" до конца февраля являлась основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.