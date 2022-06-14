Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"ВСМПО-Ависма" в апелляции добилась отмены взыскания 651 млн руб. за загрязнение почв

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) во вторник отменил решение суда первой инстанции о взыскании с ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" более 651 млн рублей за вред, причиненный почвам, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 ноября 2021 года (...) отменить, в удовлетворении исковых требований - отказать", - зачитала постановление судья Елена Трефилова.

Как сообщалось, Арбитражный суд Свердловской области в ноябре 2021 года по иску Росприроднадзора взыскал с "ВСМПО-Ависма" более 651 млн рублей за вред, причиненный почвам на площади 34,8 га.

Во время плановой выездной проверки в июне-августе 2019 года было выявлено, что компания допустила порчу земель на участке около северной границы в Верхней Салде (Свердловская область).

Управление подсчитало ущерб, но "ВСМПО-Ависма" отказалась добровольно его возместить.

Удовлетворяя иск, Арбитражный суд Свердловской области указал, что шламонакопитель, который эксплуатировала "ВСМПО-Ависма", представляет собой часть озера, а попадание отходов на земельный участок обусловлено природными свойствами почв и вод.

"Доводы предприятия о невозможности "мигрирования" отходов суд счел необоснованными, так как расположение шламонакопителя и земельного участка свидетельствуют о возможном проникновении загрязняющих веществ в почвы из водного объекта", - говорится в судебном решении суда первой инстанции.

В пресс-службе корпорации отмечали, что "ВСМПО-Ависма" строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды.

"ВСМПО-Ависма" до конца февраля являлась основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Зампредседателя совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.

ВСМПО-Ависма
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Кремль предложил Лондону запросить ДНР о судьбе приговоренных к смерти британцев

Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Поклонская сообщила о назначении ее советником генпрокурора

Четыре человека ранены в результате обстрела села в Брянской области

Что произошло за день: понедельник, 13 июня

Серийное производство российских самолетов планируют наладить в течение 3-5 лет

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

В РФ за сутки COVID-19 заболели минимальные с апреля 2020 года 2,9 тыс. человек

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества

Запорожская область с июля вводит налоги для бизнеса

Что произошло за день: воскресенье, 12 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });