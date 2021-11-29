Новак заявил, что КНР продолжает ставить вопрос о налогообложении дивидендов "Ямал СПГ"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китай продолжает ставить вопрос о налогообложении дивидендов "Ямал СПГ", Россия ждет ответных мер, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Китайская сторона ставит вопрос о внесении изменений в соглашение о двойном налогообложении. Мы обсуждали вопрос на межправкомиссии 21 ноября. С ними взаимодействует Минфин. В целом, я так понимаю, вопрос можно решить в случае, если будут со стороны китайцев на паритетной основе соответствующие преференции", - сказал он.

"Это компетенции Минфина, они считают баланс между странами, и надо смотреть не только энергетику, а в комплексе", - подчеркнул Новак.

Вопрос снижения налога на дивиденды между Россией и Китаем обсуждается не первый год. Предыдущий куратор ТЭК в ранге вице-премьера Аркадий Дворкович в 2017 году сообщал, что российское правительство получило от китайской стороны просьбу рассмотреть возможность снижения налога на дивиденды с текущих 10% до 5%, как это предусмотрено для французского партнера "Ямал СПГ", компании Total.

Тогда он заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос о снижении налога на прибыль с дивидендов китайских партнеров "Ямал СПГ", если будут аналогичные преференции для российских компаний в Китае.

"В целях укрепления и расширения сотрудничества в сфере энергетики и поддержки взаимных инвестиций российскими и китайскими компаниями стороны продолжат переговоры по вопросу изменения положений "Соглашения между правительством РФ и правительством КНР об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" о дивидендах, включая налог на дивиденды, и будут прикладывать усилия для достижения договоренностей в ближайшее время", - говорилось в тексте протокола межправкомиссии от 2017 года.

В середине 2019 года бывший тогда вице-премьером РФ Дмитрий Козак сообщал, что правительство обсуждает возможность снижения налога на прибыль для китайских компаний по дивидендам "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". При этом он отмечал, что решения пока нет.

Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).