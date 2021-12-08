"Ямал СПГ" может получить фиксированную ставку по деньгам ФНБ и право их досрочно вернуть

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" инициировал пересмотр условий обслуживания облигаций, выпущенных "Ямал СПГ" для привлечения средств Фонда национального благосостояния.

С предложением установить по этим облигациям фиксированный, а не плавающий купон в правительство обратился глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса. Также он предложил предусмотреть возможность досрочного возврата средств ФНБ, инвестированных в эти облигации.

Облигации номиналом $2,36 млрд со сроком погашения в 2030 году были выпущены в 2015 году, срок начала погашения тела долга - 7 лет с начала размещения. Согласно действующей редакции проспекта, ставка по облигациям определяется как наибольшее значение из двух: "LIBOR + 3%" (но не более 5%) и "инфляция в США +1%".

По словам источника, по итогам совещания, в котором участвовал Михельсон и глава Минфина Антон Силуанов, было решено зафиксировать ставку на уровне 4,3%.

Мнение Минфина

Источник привел мнение Минфина, согласно которому установление фиксированной ставки позволит снизить риск недополучения доходов от управления средствами ФНБ в случае снижения показателей, определяющих уровень плавающей процентной ставки (инфляция в США, ставки LIBOR или SOFR).

Однако Минфин обратил внимание, что переход на фиксированную ставку купона может привести к ситуации, когда в отдельные периоды ставка окажется ниже уровня "инфляция в США + 1%", поэтому для реализации предложения нужно решение главы правительства или президента РФ.

Относительно возможности выкупа облигаций эмитентом Минфин отметил, что такая мера возможна при согласовании с министерством, но нужно будет проработать цену выкупа.

Ввиду того, что российская сторона согласилась не менять условия размещения облигаций по межправсоглашению с Китаем, который является частью проекта, нужно согласовать возможность досрочного погашения с китайской стороной и внести соответствующие изменения в соглашение.

"Интерфакс" направил запрос в "НОВАТЭК".

В пресс-службе Минэкономразвития, которое ответственно за внесение изменений в паспорт проекта "Ямал СПГ", утвержденный распоряжением правительства, "Интерфаксу" сообщили: "Планируется, что ставка, под которую будут инвестированы средства ФНБ, составит 4,3%. Проект соответствующего распоряжения правительства подготовлен и направлен на согласование в заинтересованные ведомства. После завершения процедуры согласования проект будет внесен в правительство".

В Минфине отказались от комментариев.

В Минэнерго, которое ответственно за согласование изменений в межправсоглашение, "Интерфаксу" подтвердили, что "данный вопрос в настоящий момент находится в проработке с китайской стороной".

Ранее сообщалось, что "СИБУР" - другая компания, где Михельсон является основным акционером, обратился в правительство с предложением досрочно погасить облигации "Запсибнефтехима", также выпущенные для привлечения средств ФНБ.

Оба зарегистрированных выпуска облигаций "Ямал СПГ" были размещены в 2015 году и предполагают выплату основного долга амортизационными частями в размере 5,88% от номинала каждые полгода. Первая выплата - через 7 лет с момента размещения.

"Ямал СПГ"

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской Total (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г) на базе Южно-Тамбейского месторождения.

На собрании 10 декабря акционеры "Ямал СПГ" рассмотрят вопрос о выплате первых дивидендов - за 9 месяцев текущего года в размере 31,42 млрд рублей. Акционеры также предоставляли займы компании, которые уже гасятся.

Михельсон в феврале говорил, что "Ямал СПГ" в 2021 году имеет возможность и погашать проектное финансирование, и займы перед акционерами, и выплачивать дивиденды.

Прибыль "Ямал СПГ" за 6 месяцев 2021 года по МСФО составила 122,1 млрд рублей.