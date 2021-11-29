Wildberries за неделю "Черной пятницы" увеличил продажи в 2,6 раза

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Общая сумма заказов на Wildberries в период распродажи "Черная пятница" (проходила с 22 по 28 ноября) выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 43 млрд рублей.

Число заказов увеличилось в 2,7 раза, сообщил онлайн-ритейлер.

Наибольшим спросом в РФ пользовались платья, книги, кремы, чехлы для телефонов, ботинки, гирлянды, куртки, чай, сухой корм для животных и сумки.

Наиболее активными участниками "Черной пятницы" стали жители Московского региона (рост числа заказов +147% год к году) и Санкт-Петербурга (+165%). Среди других регионов лидерами по числу заказов стали Краснодарский край (+172%), Свердловская область (+184%), а также Ростовская область (+195%).

Общая сумма заказов из зарубежных стран увеличилась вдвое, до 1,5 млрд рублей.

Маркетплейс Ozon раскрыл оборот от продаж за основной день "Черной пятницы", 26 ноября - он составил 5 млрд рублей, показав рост в 4 раза. Количество заказов при этом выросло в 5 раз (абсолютный показатель не раскрывается).

Компания отметила, что пик ноябрьских распродаж на ее площадке пришелся на 11 ноября ("День холостяка"; оборот от продаж - 6,1 млрд рублей), в "Черную пятницу" продажи распределились по дням равномерно.

Две большие ноябрьские распродажи привели на Ozon более 700 тыс. новых покупателей, которые раньше не делали покупки на площадке.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. Кроме РФ компания работает на рынках еще 16 стран. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.

На Ozon представлено более 46 млн товарных наименований в 20 категориях. В III квартале 2021 года GMV Ozon, включая услуги, составил 108,3 млрд рублей (с НДС), доля маркетплейса достигла 66,7% от GMV.