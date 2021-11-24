В Wildberries отметили троекратный рост заказов в первые дни распродажи

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Количество заказов на Wildberries в первые дни распродажи, 22-23 ноября, выросло в три раза по сравнению с аналогичным показателем год назад, сообщил онлайн-ритейлер.

Общая сумма заказов выросла в 2,8 раза.

"Мы отмечаем, что в этом году "Черная пятница" привлекает все больше участников. Уже в первый день распродажи в ней приняло участие значительно больше продавцов, чем в "Дне шопинга", - отметили в пресс-службе компании.

Как говорится в сообщении маркетплейса Ozon, в преддверии "Черной пятницы", которая пройдет 26-28 ноября, в течение нескольких дней пользователи положили в корзину акционные товары более 1 млн раз.

"Мы ожидаем в акции еще большего ажиотажа, чем на распродаже "11.11", когда за один день количество заказов на площадке выросло почти в 6 раз, а оборот - почти в 5 раз", - добавили в Ozon.