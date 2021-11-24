В Wildberries отметили троекратный рост заказов в первые дни распродажи
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Количество заказов на Wildberries в первые дни распродажи, 22-23 ноября, выросло в три раза по сравнению с аналогичным показателем год назад, сообщил онлайн-ритейлер.
Общая сумма заказов выросла в 2,8 раза.
"Мы отмечаем, что в этом году "Черная пятница" привлекает все больше участников. Уже в первый день распродажи в ней приняло участие значительно больше продавцов, чем в "Дне шопинга", - отметили в пресс-службе компании.
Как говорится в сообщении маркетплейса Ozon, в преддверии "Черной пятницы", которая пройдет 26-28 ноября, в течение нескольких дней пользователи положили в корзину акционные товары более 1 млн раз.
"Мы ожидаем в акции еще большего ажиотажа, чем на распродаже "11.11", когда за один день количество заказов на площадке выросло почти в 6 раз, а оборот - почти в 5 раз", - добавили в Ozon.
Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.
На Ozon представлено более 46 млн товарных наименований в 20 категориях. В III квартале 2021 года GMV Ozon, включая услуги, составил 108,3 млрд рублей (с НДС), доля маркетплейса достигла 66,7% от GMV.